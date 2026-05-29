Бойові дії на Донеччині, 228 бойових зіткнень, ворожі обстріли, відсторонення трьох суддів Верховного Суду через підозру у корупції. Яким запам’ятається 1556-й день повномасштабної війни.

Росія готує новий масований удар по українських містах і громадах. Відповідну інформацію від розвідки президент Володимир Зеленський передав федеральному канцлеру Австрії Крістіану Штокеру.

Президент України висловив вдячність за співчуття в зв'язку з постійними російськими повітряними атаками і розповів про підготовку ворогом нового удару.

За словами Зеленського, важливо, щоб усі наші партнери знали, що відбувається, і що Росія продовжує покладатися на ракети та подальшу війну, а не на дипломатичні кроки.

Реклама

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 29 травня на фронті від початку доби відбулося 228 боїв.

На Покровському напрямку найгарячіше - там зафіксовано 44 атаки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 29 травня – в новині.

28 травня відбулося засідання “Клубу LB”, спеціальним запрошеним гостем якого був міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

“Клуб LB” - закритий захід, ефективність якого забезпечують правила проведення Chatam House, однак нині – з огляду на публічну значущість – публікуємо окремі тези дискусії.

Зокрема про мобілізаційні заходи та роль Національної поліції, легалізацію цивільної вогнепальної зброї, поточні виклики та післявоєнну перспективу тощо.

Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності трьох суддів, підозрюваних у справі щодо корупції у Верховному Суді.

Реклама

Про це повідомили у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

ВРП задовольнила клопотання та відсторонила суддів від здійснення правосуддя до 19 липня 2026 року.

Подробиці – в новині.

Президент Румунії Нікушор Дан заявив про закриття російського консульства в Констанці та оголошення генерального консула РФ персоною нон ґрата після падіння російського дрона у місті Галац 29 травня.

Про це президент Румунії повідомив під час брифінгу після термінового засідання Вищої ради національної оборони, пише Digi24.

За словами Нікушора Дана, відповідальність за падіння безпілотника та поранення людей повністю покладається на Росію. Дан також назвав цю подію "найсерйознішим безпековим інцидентом на території країни від початку повномасштабної війни Росії проти України".

Міністерство закордонних справ Туреччини оприлюднило офіційну заяву щодо атаки на цивільне судно в акваторії Чорного моря.

Як ідеться на сайті відомства, у ніч на 28 травня суховантаж, який належить турецькому власнику і йшов під прапором Вануату, зазнав удару БпЛА. Судно виконувало рейс із порту Одеси до Туреччини. Унаслідок інциденту двоє членів екіпажу — громадяни Туреччини — отримали незначні поранення. Стан здоров'я постраждалих моряків перебуває під контролем Генерального консульства Туреччини в Одесі.

У зовнішньополітичному відомстві Туреччини висловили глибоку стурбованість ситуацією та озвучили низку застережень до міжнародної спільноти.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!