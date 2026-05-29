Компоненти з російської ракети «Орешник», яка вдарила по Львівщині у січні 2026 року

Українські фахівці дослідили уламки російської балістичної ракети "Орєшнік", якою РФ атакувала Львівщину в ніч із 8 на 9 січня 2026 року. Під час аналізу експерти виявили компоненти білоруського виробництва та елементну базу, виготовлену ще у 2014–2016 роках.

Про це пише "Мілітарний".

За даними видання, частина корпусу ракети від’єдналася під час польоту та не згоріла, що дозволило детально дослідити внутрішні системи. Зокрема, вціліли процесорний блок і плата головного комп’ютера, які відповідають за керування польотом, двигунами та системами наведення.

Експерти зазначають, що знайдені компоненти свідчать: "Орєшнік" не є принципово новою розробкою, як це раніше заявляла російська сторона. Фактично ракета є глибокою модернізацією радянських або старих російських ракетних систем.

Усі друковані плати та мікросхеми, знайдені в ракеті, були виготовлені до 2017 року. При цьому сучасних західних чи китайських компонентів, які масово виявляють у російських дронах, у цій ракеті не зафіксували.

Серед деталей виявили електронні елементи білоруського виробництва, зокрема продукцію мінського заводу "Интеграл", одного з найбільших виробників мікроелектроніки у Східній Європі. Також значна частина компонентів була виготовлена на підприємствах у Москві та Підмосков’ї.

За класифікацією "Орєшнік" є стратегічною балістичною ракетою середньої дальності з радіусом дії від 3 до 5 тисяч кілометрів.

Ракета використовує повністю автономну інерційну систему навігації без GPS-наведення. Перед запуском координати цілі завантажуються у бортовий комп’ютер, після чого ракета здійснює політ самостійно.

Також "Орєшнік» оснащений роздільною головною частиною: перед ураженням вона ділиться на шість блоків, кожен з яких містить ще по шість суббоєприпасів.

Фахівці зазначають, що без ядерного заряду такі боєголовки фактично є інертними металевими болванками вагою близько 50 кілограмів.

Попри це, ракета залишається серйозною загрозою через складність її перехоплення. За оцінками експертів, звичайні системи ППО та навіть Patriot PAC-3 мають низькі шанси на успішне ураження таких цілей. Для боротьби з подібними ракетами потрібні спеціалізовані системи протиракетної оборони великої висоти, зокрема THAAD.