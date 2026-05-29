Росіяни атакували Криворіжжя і Нікопольщину: шестеро поранених, понівечений автобус

Майже 30 разів ворог атакував два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Шестеро людей постраждали.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ворожим ударом були Нікополь, Покровська, Червоногригорівська, Марганецька, Мирівська громади. Так пошкоджені 6 багатоповерхівок, гімназія, інфраструктура, міський автобус та автівка.

Постраждали шестеро людей. 55-річний чоловік госпіталізований у важкому стані. П'ятеро жінок – на амбулаторному лікуванні.

У Кривому Розі понівечені автобус та легковик.