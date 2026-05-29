Протягом доби ворог понад 10 разів атакував три райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією

Протягом минулої доби ворог понад 10 разів атакував три райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Про це повідомив очільник ОВА.

На Нікопольщині поцілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. Пошкоджені дві багатоповерхівки та авто. Постраждав 60-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані.

На Синельниківщині потерпали Покровська і Васильківська громади. Горіли приватні будинки.

У Криворізькому районі під ударом була Апостолівська громада. Пошкоджена автівка.