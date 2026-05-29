У Росії повідомляють про пожежу на НПЗ «Лукойл» у Волгограді та у порту Темрюка

Пожежа на НПЗ «Лукойл-Волгограднафтопереробка»
Фото: Astra

У Росії поскаржилися на атаку безпілотників та пожежу на нафтопереробному заводі «Лукойл-Волгограднафтопереробка». Також зафіксували пожежу на території морського порту в Темрюка Краснодарського краю. Міноборони РФ звітує про 208 збитих дронів. 

Про це пише Astra.

Видання цитує губернатора Волгоградській області, який стверджує, що є загиблий і виникли пожежі на двох підприємствах, зокрема «зафіксовано загоряння на хімічному підприємстві Волзького, об'єктах паливно-енергетичного комплексу на півдні Волгограда, а також локальні загоряння». 

Імовірно горить НПЗ «Лукойл-Волгограднафтопереробка».
Раніше встановили, що у Волгограді горить НПЗ «Лукойл-Волгограднафтопереробка». За підрахунками видання, це щонайменше десята атака на цей завод. Востаннє він став ціллю у лютому цього року. 

А будинок на вулиці Вершиніна, 32 у Волгограді, який, за словами губернатора, пошкоджений БпЛА, знаходиться за 2 км від одного з найбільших підприємств російського оборонно-промислового комплексу АТ «ФНПЦ „Титан-Барікади“».

ТОВ «Лукойл-Волгограднафтопереробка» є найбільшим нафтопереробним заводом Волгоградської області та одним із ключових активів ПАТ «Лукойл». Підприємство щорічно переробляє понад 15 млн. тон нафти. Завод спеціалізується на глибокій переробці нафти, виробництві бензину, дизельного та авіаційного палива, мазуту, бітуму та інших нафтопродуктів.

