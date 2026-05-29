ГоловнаСуспільствоВійна

Росія атакувала три іноземні торговельні судна, зокрема – Туреччини (доповнено)

Поранені двоє членів екіпажу. 

Увечері та вночі 29 травня Росія атакували три іноземні торговельні судна, що рухалися морським коридором. Зокрема, суховантаж ANT під прапором Вануату, судновласником якого є Туреччина. Він прямував з одного з портів Одеської області з вантажем до Туреччини.

Внаслідок влучання в надбудову корабля виникла пожежа. Про це повідомили Військово-морські сили України

Атаковане турецьке судно
Фото: ВМС ЗСУ в Facebook
Атаковане турецьке судно

"Двох поранених членів екіпажу оперативно евакуйовано катерами ВМС ЗС України та доставлено до медичного закладу", – йдеться в повідомленні.

Двоє членів екіпажу були поранені
Фото: ВМС ЗСУ в Facebook
Двоє членів екіпажу були поранені

Пожежу швидко локалізували завдяки оперативності ВМС та Морської пошуково-рятувальної служби. 

Судно відбуксують для ремонту, повідомив віцепрем'єр Олексій Кулеба.

