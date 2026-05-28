Україна та США вивчають уламки "Орєшніка"

Україна та США вивчають уламки ракети "Орєшнік", яку росіяни днями запустили по Україні.

Про це розповів член Палати представників США Джим Гаймс на брифінгу в Києві, передає Суспільне.

За його словами, застосування ракети, здатної нести ядерний заряд є певним видом ескалації.

"Але українці не тільки не злякаються цього, а й уламки цієї ракети зараз знаходяться в їхньому та нашому розпорядженні. Це буде тим, що і українці, і Захід використають, щоб зрозуміти можливості цієї ракети”, — заявив Гаймс.

Він також додав, що вивчення уламків ракети "матиме протилежний ефект до того, чого прагне Путін".