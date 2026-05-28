Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна та США вивчають уламки "Орєшніка"

Це необхідно, щоб зрозуміти можливості ракети, здатної нести ядерний заряд.

Україна та США вивчають уламки "Орєшніка"
Уламки російської ракети
Фото: Associated Press

Україна та США вивчають уламки ракети "Орєшнік", яку росіяни днями запустили по Україні.

Про це розповів член Палати представників США Джим Гаймс на брифінгу в Києві, передає Суспільне.

За його словами, застосування ракети, здатної нести ядерний заряд є певним видом ескалації. 

"Але українці не тільки не злякаються цього, а й уламки цієї ракети зараз знаходяться в їхньому та нашому розпорядженні. Це буде тим, що і українці, і Захід використають, щоб зрозуміти можливості цієї ракети”, — заявив Гаймс.

Він також додав, що вивчення уламків ракети "матиме протилежний ефект до того, чого прагне Путін".

  • 24 травня стало відомо, що Росія завдала удару ракетою типу "Орєшнік" по району Білої Церкви на Київщині.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies