​Зеленський: Україна працюватиме з європейськими партнерами над антибалістикою

Президент нагадав, що відповідні домовленості уже досягнуто зі Швецією, потрібні ще кілька партнерів.

Президент Володимир Зеленський просуває ідею створення української балістики та антибалістичної системи, попри опір з боку окремих держав через конкуренцію.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Я штовхаю постійно ідею української балістики і української антибалістики. Українську балістику не хоче не тільки Росія. Росія – по зрозумілим причинам, але не тільки Росія, також – по зрозумілим причинам. Причини – в бізнесі, в конкуренції", – сказав Зеленський.

За його словами, відповідні домовленості уже було досягнуто зі Швецією.

"Ми сьогодні зі Швецією домовилися, що будемо точно це робити. Це перший з великих партнерів, які нам потрібні для антибалістики", – зазначив він.

Зеленський додав, що для реалізації цього потрібні ще кілька партнерів. Він також висловив сподівання, що протягом літа Україні вдасться "дотиснути цю ідею" та перейти до практичної роботи над протидією балістики.

"Я вважаю, що за літо в різних форматах зустрічей ми доштовхаємо і дотиснемо цю ідею. І почнемо працювати над тим, щоб побороти цей балістичний виклик, який дуже складний", – сказав президент.