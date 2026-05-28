Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
НАБУ і САП проводять обшуки в Верховному Суді і в його ексголови
НАБУ і САП проводять обшуки в Верховному Суді і в його ексголови
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
ГоловнаСуспільствоВійна

​Зеленський: Україна працюватиме з європейськими партнерами над антибалістикою

Президент нагадав, що відповідні домовленості уже досягнуто зі Швецією, потрібні ще кілька партнерів. 

​Зеленський: Україна працюватиме з європейськими партнерами над антибалістикою
Володимир Зеленський
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський просуває ідею створення української балістики та антибалістичної системи, попри опір з боку окремих держав через конкуренцію.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Я штовхаю постійно ідею української балістики і української антибалістики. Українську балістику не хоче не тільки Росія. Росія – по зрозумілим причинам, але не тільки Росія, також – по зрозумілим причинам. Причини – в бізнесі, в конкуренції", – сказав Зеленський. 

Реклама

За його словами, відповідні домовленості уже було досягнуто зі Швецією.

"Ми сьогодні зі Швецією домовилися, що будемо точно це робити. Це перший з великих партнерів, які нам потрібні для антибалістики", – зазначив він.

Зеленський додав, що для реалізації цього потрібні ще кілька партнерів. Він також висловив сподівання, що протягом літа Україні вдасться "дотиснути цю ідею" та перейти до практичної роботи над протидією балістики.

"Я вважаю, що за літо в різних форматах зустрічей ми доштовхаємо і дотиснемо цю ідею. І почнемо працювати над тим, щоб побороти цей балістичний виклик, який дуже складний", – сказав президент.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies