​Росіянин, якому загрожує депортація, просить залишити його відбувати покарання в Україні

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові сьогодні, 28 травня, розпочав розгляд справи Руслана Хакімова (відомий в Україні як Аслан Хакімов), якого Державна міграційна служба вирішила примусово депортувати в Росію через порушення ним міграційного законодавства.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

2 квітня 2026 року Галицький районний суд Львова задовольнив позов ДМС про видворення Хакімова з України. Правозахисники подали апеляцію і готують позов у суд про скасування рішення міграційної служби.

39-річний Хакімов брав участь у судовому засіданні онлайн з Пункту тимчасового перебування іноземців й осіб без громадянства. Він відповів на запитання суддів, які з’ясовували його дані, зокрема - що він народився в Киргизстані, має російське громадянство. Прізвище Хакімов не є його справжнім. У Росії він під своїм правдивим прізвищем Пупкаєв відбув термін покарання в ув’язненні за побутовий злочин.

"В Україну я потрапив через Бєлгородську область, поза пунктом пропуску на кордоні. З 2016 року проживаю в Україні. Офіційно я відмовляюся від російського громадянства. У мене був чистий бланк українського паспорта, який заповнив і надав в ДМС Олександрії Кіровоградської області. Я звернувся у міграційну службу з підробленим українським паспортом з міста Севастополь, щоб легалізуватися на території України. І мені надали український паспорт. Це була вимушена дія, щоб врятуватися від ФСБ Росії", ‒ розповів Хакімов.

Від 2016 року він перебуває в Україні з підробленим українським паспортом на прізвище Хакімов і визнав це під час судового засідання. За словами Хакімова, в 2008 році він прийняв іслам. ФСБ Росії стежило за ним, тому він утік в Україну.

"Бо я відверто заявляв, що чеченський народ був закатований. Коли у 2014 Росія окупувала Крим, я теж про це заявляв в тюрмі, що це терор. Я можу пройти публічно поліграф, що не є терористом і не причетний до жодної терористичної організації. Я готовий нести відповідальність за те, що порушив закон і нести покарання на території України, щоб не бути закатованим у Росії, куди мене можуть відправити через третю країну", ‒ сказав Хакімов.

На запитання, чому він, маючи трьох дітей і дружину з українським громадянством одразу не звернувся в ДМС, щоб отримати легальний статус, Хакімов пояснив, що "не довіряє уповноваженим органам України".

Водночас, нещодавно він звернувся до держорганів України, щоб отримати статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту. На запитання судді, чи він вже довіряє державним органам України відповідач сказав, що "ні".

На сьогодні Руслан Хакімов перебуває в розшуку Інтерполу. У Росії він оголошений "терористом". Правозахисна організація готова його взяти на поруки. Таку ж готовність висловили і троє народних депутатів України.

Апеляційний суд продовжить розгляд справи наступного тижня, 4 червня.

