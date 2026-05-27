Громадська правозахисна організація DIGNITY задокументувала незаконну депортацію Росією близько 17 тисяч українських в’язнів із тимчасово окупованих територій України. Також зафіксовано негуманні умови перевезення та випадки насильства щодо цивільних.

Про це 27 травня під час презентації звіту "Депортація у пекло" заявив генеральний директор DIGNITY Расмус Грю Крістенсен, пише "Укрінформ".

"Задокументовано незаконну депортацію 17 тисяч українців з окупованих територій на території Російської Федерації і негуманні умови перевезення, насильство, ізоляцію від родин і серйозні порушення людської гідності", – сказав Крістенсен.

За його словами, українські в’язні, які відбували покарання у пенітенціарних установах України, є цивільними особами, а отже – перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права.

"Той факт, що вони були в'язнями, жодним чином цей захист не применшує, не прибирає. Тобто, якщо вони засуджені Україною за певний злочин, це не дає відповідних прав до них так ставитися Росії. Якщо людина позбавлена волі, це не означає, що вона позбавлена своєї гідності", – наголосив Крістенсен.

Правозахисник окреслив три ключові пріоритети для українських та міжнародних організацій у контексті виявлених порушень.

Перший – продовження підтримки українського громадянського суспільства у документуванні міжнародних злочинів.

Другий – орієнтація роботи зі свідками та постраждалими на їхні потреби.

"Звітність має бути орієнтована на постраждалих. Їх варто не просто опитувати, а ще й повністю інформувати, що буде з їхніми свідченнями далі, а також надати доступ до правової та психологічної допомоги", – зазначив голова DIGNITY.

Третім пріоритетом, за словами Крістенсена, має стати міжнародний контроль за ситуацією на окупованих територіях.

"Міжнародна спільнота повинна наполягати на тому, що окуповані території не повинні стати “чорними дірами” у питанні відповідальності", – підкреслив він.

Правозахисник також наголосив на необхідності покарання винних у воєнних злочинах: "За тортури, депортацію, примусове зайняття цих територій має бути притягнуто до відповідальності", – підсумував Крістенсен.