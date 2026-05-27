Лубінець: система освіти не готова до реформи старшої школи НУШ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що система освіти наразі не готова до впровадження реформи старшої профільної школи в межах "Нової української школи".

Про це він заявив за підсумками зустрічі з міністром освіти і науки України Оксеном Лісовим.

За словами омбудсмена, ключовою проблемою є недостатня готовність інфраструктури та організації навчального процесу, особливо в прифронтових, деокупованих і гірських громадах.

"Критична проблема – реформа старшої школи. Система до її впровадження не готова. Я отримую значну кількість звернень щодо заперечення ліквідації шкіл, відсутності транспорту, стану доріг і фактичної недоступності освіти в прифронтових, деокупованих і гірських громадах", – написав Лубінець.

Він наголосив, що запуск реформи без належної підготовки може мати негативні наслідки для учнів.

"Запускати реформу, яка фактично призведе до закриття шкіл, без підготовленої системи в умовах війни є просто знущання над українськими дітьми та освітою", – зазначив омбудсмен.

Лубінець також розкритикував організацію підготовки до національного мультипредметного тесту (НМТ), проведення тестування в укриттях, а також інформаційну підтримку вступників із тимчасово окупованих територій.

Як відомо, Верховна Рада ще у 2017 році ухвалила запровадження 12-річної системи навчання, яка має стартувати з 2027 року. З 2025 року триває пілотування реформи старшої профільної школи, а з 2026 року планується другий етап апробації у 150 закладах освіти.

У Міносвіти зазначають, що майже 90% громад вже сформували або завершують формування мережі академічних ліцеїв.

Водночас частина освітніх експертів підтримує реформу, наголошуючи на необхідності її впровадження, хоча визнає проблеми з підвезенням учнів та доступністю освіти в окремих регіонах.

Із 1 вересня 2027 року по всій Україні планують запровадити 12-річне навчання в школах.

12 -річна система освіти в усіх регіонах, в усіх школах та ліцеях буде запроваджена відповідно до закону "Про повну загальну середню освіту", який прийняли ще у 2020 році, і зміни до нього не вносилися.

З 1 вересня 2025 року в Україні стартував експериментальний проєкт для впровадження 12-річної системи навчання у школах. Тестування триватиме до 1 вересня 2027 року.