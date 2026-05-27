Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Лубінець: система освіти не готова до реформи старшої школи НУШ

Запуск реформи без належної підготовки може мати негативні наслідки для учнів.

Лубінець: система освіти не готова до реформи старшої школи НУШ
Дмитро Лубінець
Фото: Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що система освіти наразі не готова до впровадження реформи старшої профільної школи в межах "Нової української школи".

Про це він заявив за підсумками зустрічі з міністром освіти і науки України Оксеном Лісовим.

За словами омбудсмена, ключовою проблемою є недостатня готовність інфраструктури та організації навчального процесу, особливо в прифронтових, деокупованих і гірських громадах.

Реклама

"Критична проблема – реформа старшої школи. Система до її впровадження не готова. Я отримую значну кількість звернень щодо заперечення ліквідації шкіл, відсутності транспорту, стану доріг і фактичної недоступності освіти в прифронтових, деокупованих і гірських громадах", – написав Лубінець.

Він наголосив, що запуск реформи без належної підготовки може мати негативні наслідки для учнів.

"Запускати реформу, яка фактично призведе до закриття шкіл, без підготовленої системи в умовах війни є просто знущання над українськими дітьми та освітою", – зазначив омбудсмен.

Лубінець також розкритикував організацію підготовки до національного мультипредметного тесту (НМТ), проведення тестування в укриттях, а також інформаційну підтримку вступників із тимчасово окупованих територій.

Як відомо, Верховна Рада ще у 2017 році ухвалила запровадження 12-річної системи навчання, яка має стартувати з 2027 року. З 2025 року триває пілотування реформи старшої профільної школи, а з 2026 року планується другий етап апробації у 150 закладах освіти.

У Міносвіти зазначають, що майже 90% громад вже сформували або завершують формування мережі академічних ліцеїв.

Водночас частина освітніх експертів підтримує реформу, наголошуючи на необхідності її впровадження, хоча визнає проблеми з підвезенням учнів та доступністю освіти в окремих регіонах. написав Лубінець.

Він наголосив, що запуск реформи без належної підготовки може мати негативні наслідки для учнів.

"Запускати реформу, яка фактично призведе до закриття шкіл, без підготовленої системи в умовах війни є просто знущання над українськими дітьми та освітою", – зазначив омбудсмен.

Крім того, Дмитро Лубінець розкритикував організацію підготовки до національного мультипредметного тесту (НМТ), проведення тестування в укриттях, а також інформаційну підтримку вступників із тимчасово окупованих територій.

  • Із 1 вересня 2027 року по всій Україні планують запровадити 12-річне навчання в школах.
  • 12 -річна система освіти в усіх регіонах, в усіх школах та ліцеях буде запроваджена відповідно до закону "Про повну загальну середню освіту", який прийняли ще у 2020 році, і зміни до нього не вносилися.
  • Тестують нові програми, розроблені спеціально під цей формат. Вони передбачають два напрями навчання: академічний і професійний. Це перший крок до впровадження нового Державного стандарту профільної середньої освіти та підготовка до переходу на 12-річну систему.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies