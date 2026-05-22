Лубінець: росіяни закатували 406 українських військовополонених

Росія закатувала 406 громадян України, які мали підтверджений статус військовополонених або цивільних заручників.

Про це після презентації проєкту "Зроблено в Росії. Доставлено в полон" заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише "Укрінформ".

"За нашими даними 406 громадян України в статусі військовополонених, цивільних заручників, які були верифіковані, мали статус "полон", підтверджений або представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста, або підтверджений іншими методами та з інших джерел, були закатовані й повернуті в Україну, на жаль, на щиті", – сказав він.

Лубінець зазначив, що найчастіше смерть полонених настає внаслідок тяжких травм, отриманих під час катувань, зокрема переломів ребер і пошкоджень внутрішніх органів, а також через відсутність належної медичної допомоги.

Окремо омбудсман повідомив, що, за українськими даними, 2112 громадян України були незаконно засуджені РФ.

"Це – окремий злочин, який скоює Російська Федерація, виносячи незаконні судові рішення щодо 20 років, 23 років, 25 років, довічного ув'язнення і застосовуючи це стосовно офіційних українських військовополонених", – наголосив він.