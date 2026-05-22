Суд обрав запобіжні заходи постачальникам неякісних сухпайків для ЗСУ

Суд обрав запобіжні заходи двом підозрюваним у справі щодо постачання для ЗСУ неякісних сухпайків.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
Обом керівникам підприємств-постачальників призначили тримання під вартою з можливістю внесення застави:
директору підприємства, якого підозрюють у заволодінні 62,5 млн грн коштів Міноборони, визначили заставу у розмірі 31,2 млн грн.директору іншого підприємства, якого підозрюють у заволодінні 8,6 млн грн, призначили заставу у розмірі 4,3 млн грн.
Подробиці афери з продуктами харчування для ЗСУ
- Військова контррозвідка СБУ із Бюро економічної безпеки викрили схему привласнення бюджетних коштів на державних закупівлях для армії.
- Протягом 2022–2024 років зловмисники розікрали понад 71 мільйон гривень на постачанні оптових партій продуктів харчування для українських військових. Організатором схеми виявився колишній керівник Департаменту державних закупівель Міністерства оборони.
- Посадовець залучив до махінацій трьох керівників підконтрольних фірм.
- Підрядники видали військовим продукцію низької якості, яка не відповідала вимогам ДСТУ і встановленим нормам забезпечення. Завдяки цьому ділки штучно здешевили для себе вартість товарів, а отриману «різницю» у 71 мільйон гривень розділили між собою.