Суд обрав запобіжні заходи постачальникам неякісних сухпайків для ЗСУ

викриття схеми з неякісними харчами для ЗСУ

Суд обрав запобіжні заходи двом підозрюваним у справі щодо постачання для ЗСУ неякісних сухпайків.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Обом керівникам підприємств-постачальників призначили тримання під вартою з можливістю внесення застави:

директору підприємства, якого підозрюють у заволодінні 62,5 млн грн коштів Міноборони, визначили заставу у розмірі 31,2 млн грн.директору іншого підприємства, якого підозрюють у заволодінні 8,6 млн грн, призначили заставу у розмірі 4,3 млн грн.

