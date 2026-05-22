У Слов’янську Донецької області 17-річний хлопець отримав тяжкі травми внаслідок вибуху невідомого предмета, який він знайшов під час прогулянки та взяв до рук.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

За його словами, інцидент стався 21 травня. Підлітка з пораненнями доставили до міської клінічної лікарні.

"Він гуляв на вулиці у Слов’янську, підняв невідомий предмет, і той вибухнув у нього в руках. Результат – хлопець залишився без пальців", – зазначив Лях.

У МВА наголошують на небезпеці подібних знахідок та закликають громадян бути максимально обережними.