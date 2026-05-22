На Львівщині викрили ділків, які підробляли батарейки Duracell

Повідомили про підозру трьом особам. 

Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці викрили ділків, які організували на Львівщині виготовлення та продаж фальсифікованих батарейок із незаконним використанням торговельної марки Duracell.

Як розповіли у Офісі генпрокурора, повідомили про підозру трьом учасникам групи. Їм інкримінують незаконне використання знака для товарів і послуг, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало правовласнику матеріальної шкоди в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 229 КК України).

Упродовж 2024–2025 років ділки імпортували до України понад 1,4 млн немаркованих батарейок. Згодом на них наносили позначення відомих торговельних марок, зокрема Duracell, та продавали як оригінальну продукцію на території України.За попередніми даними, лише знак для товарів і послуг Duracell незаконно нанесли щонайменше на 119,2 тис. батарейок. Сума збитків правовласнику перевищує 5 млн грн.

Фальшиві батарейки Duracell
«Кримінальне провадження розслідується, зокрема, за зверненням американської компанії DURACELL BATTERIES BVBA», – розповіли в ОГП. 

Досудове розслідування триває.

