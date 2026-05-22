За ініціативи Міноборони розширено експериментальний проєкт із розвитку малої ППО. Відтепер органи місцевого самоврядування отримують право фінансувати групи протиповітряної оборони у складі ДФТГ (добровольче формування територіальної громади).
Ці групи працюють в громадах: виявляють, спостерігають, оповіщають і нейтралізують повітряні загрози. Водночас управління залишається військовим. Оперативне планування і керівництво діями таких груп здійснюють Повітряні Сили ЗСУ.
"Приватна ППО": групи двох підприємств уже повноцінно виконують бойові завдання і знищили понад 20 БпЛА
Постановою уряду також врегульовано механізм додаткової винагороди для бійців груп ППО за підтверджене ураження або знищення цілей.
Як зазначає Міноборони, План оборони України – виявляти 100% і знешкоджувати принаймні 95% ворожих ракет і дронів.