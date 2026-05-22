За ініціативи Міноборони розширено експериментальний проєкт із розвитку малої ППО. Відтепер органи місцевого самоврядування отримують право фінансувати групи протиповітряної оборони у складі ДФТГ (добровольче формування територіальної громади).

Ці групи працюють в громадах: виявляють, спостерігають, оповіщають і нейтралізують повітряні загрози. Водночас управління залишається військовим. Оперативне планування і керівництво діями таких груп здійснюють Повітряні Сили ЗСУ.

Постановою уряду також врегульовано механізм додаткової винагороди для бійців груп ППО за підтверджене ураження або знищення цілей.

Як зазначає Міноборони, План оборони України – виявляти 100% і знешкоджувати принаймні 95% ворожих ракет і дронів.