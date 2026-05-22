Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 17 населених пунктів області. Росіяни вбили одного чоловіка, і ще одного – поранили.

Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, біля с. Лісне Малоданилівської громади, на Кільцевій дорозі загинув 40-річний чоловік, а у с. Івано-Шийчине Богодухівської громади постраждав 37-річний.

Ворог атакував БпЛА Київський і Немишлянський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 РСЗВ;

6 БпЛА типу «Молнія»;

17 fpv-дронів;

5 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харкові пошкоджений приватний будинок;

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (сел. Золочів), 2 автомобілі (с. Івано-Шийчине), 2 приватні будинки (с. Леміщине), приватний будинок (с. Братениця), 3 приватні будинки (с. Писарівка), приватний будинок, господарчу споруду (с. Петрівка);

у Харківському районі пошкоджено 2 автомобілі (с. Лісне), приватний будинок (с. Семенівка);

у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Старий Салтів), зерносховище (с. Велика Бабка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 176 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 35 441 людину.