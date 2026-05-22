Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 17 населених пунктів області. Росіяни вбили одного чоловіка, і ще одного – поранили.
Як написав начальник ОВА Олег Синєгубов, біля с. Лісне Малоданилівської громади, на Кільцевій дорозі загинув 40-річний чоловік, а у с. Івано-Шийчине Богодухівської громади постраждав 37-річний.
Ворог атакував БпЛА Київський і Немишлянський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 РСЗВ;
- 6 БпЛА типу «Молнія»;
- 17 fpv-дронів;
- 5 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харкові пошкоджений приватний будинок;
- у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (сел. Золочів), 2 автомобілі (с. Івано-Шийчине), 2 приватні будинки (с. Леміщине), приватний будинок (с. Братениця), 3 приватні будинки (с. Писарівка), приватний будинок, господарчу споруду (с. Петрівка);
- у Харківському районі пошкоджено 2 автомобілі (с. Лісне), приватний будинок (с. Семенівка);
- у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Старий Салтів), зерносховище (с. Велика Бабка).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 176 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 35 441 людину.