У Харкові правоохоронці викрили одразу дві схеми незаконного тютюнового бізнесу — підпільне виробництво сигарет і продаж нелегальних вейпів. Під час понад 50 обшуків вилучили продукції та обладнання більш ніж на 37 млн грн. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, двоє харків’ян організували підпільний цех із виробництва сигарет. Інструкції шукали в інтернеті, після чого закупили обладнання та почали випускати сигарети під марками відомих брендів.

Цехи працювали у дві зміни. Сигарети виготовляли без контролю якості та дотримання санітарних норм, а тютюн і компоненти були невідомого походження. Готову продукцію продавали по всій Україні через поштові сервіси.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 120 тисяч пачок сигарет, три виробничі лінії, близько 1,2 млн сигаретних гільз, майже 400 кг тютюну, поліграфію, комп’ютерну техніку та 26 тисяч доларів. Вартість вилученого у цій справі оцінюють у 22 млн грн. За версією слідства, організатори заробляли до 12 млн грн щомісяця.

Окремо правоохоронці викрили мережу продажу нелегальних електронних сигарет і рідин до них. За даними слідства, харків’янин продавав продукцію через торговельні точки, соцмережі та месенджери.

У цій справі вилучили близько 35 тисяч одиниць продукції майже на 15 млн грн.

Трьом фігурантам повідомили про підозру. Слідчі встановлюють інших причетних, а також канали постачання сировини та збуту продукції.