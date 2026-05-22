Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
ГоловнаСуспільствоПодії

На Харківщині правоохоронці заявили про викриття двох нелегальних тютюнових бізнесів

Вилучили продукції на 37 млн грн.

На Харківщині правоохоронці заявили про викриття двох нелегальних тютюнових бізнесів

У Харкові правоохоронці викрили одразу дві схеми незаконного тютюнового бізнесу — підпільне виробництво сигарет і продаж нелегальних вейпів. Під час понад 50 обшуків вилучили продукції та обладнання більш ніж на 37 млн грн. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. 

За даними слідства, двоє харків’ян організували підпільний цех із виробництва сигарет. Інструкції шукали в інтернеті, після чого закупили обладнання та почали випускати сигарети під марками відомих брендів.

Цехи працювали у дві зміни. Сигарети виготовляли без контролю якості та дотримання санітарних норм, а тютюн і компоненти були невідомого походження. Готову продукцію продавали по всій Україні через поштові сервіси.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 120 тисяч пачок сигарет, три виробничі лінії, близько 1,2 млн сигаретних гільз, майже 400 кг тютюну, поліграфію, комп’ютерну техніку та 26 тисяч доларів. Вартість вилученого у цій справі оцінюють у 22 млн грн. За версією слідства, організатори заробляли до 12 млн грн щомісяця.

Окремо правоохоронці викрили мережу продажу нелегальних електронних сигарет і рідин до них. За даними слідства, харків’янин продавав продукцію через торговельні точки, соцмережі та месенджери.

У цій справі вилучили близько 35 тисяч одиниць продукції майже на 15 млн грн.

Трьом фігурантам повідомили про підозру. Слідчі встановлюють інших причетних, а також канали постачання сировини та збуту продукції.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies