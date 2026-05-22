Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Зеленський: «Вночі Сили оборони України діяли по напрямку НПЗ в Ярославлі»

Також були удари по визначених цілях на ТОТ. 

Володимир Зеленський і Олександр Сирський
Фото: Сирський у Telegram

Президент України Володимир Зеленський розповів, що вночі Сили оборони працювали у напрямку нафтопереробного заводу в російському Ярославлі та по цілях на ТОТ України.

Як написав він у телеграмі, сьогодні доповідав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський по застосуванню далекобійних дронів проти російської нафтопереробки та експортних позицій. 

«Зокрема, цієї ночі Сили оборони України діяли по напрямку НПЗ в Ярославлі – це близько 700 кілометрів від нашої території. Повертаємо війну додому, в Росію, і це цілком справедливо. Були й застосування по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Готуємо також інші прояви наших далекобійних санкцій та мідлстрайків у відповідь на російські удари по наших містах та громадах», – зазначив президент. 

Зеленський також повідомив, що від початку 2026 року російські втрати на фронті вже склали більше ніж 145 тисяч осіб. Зокрема, знищеними – майже 86 тисяч осіб, важкопораненими – щонайменше 59 тисяч осіб, у полон взяли більше ніж 800 російських військовослужбовців. 

«У прикордонні Сумської області досягаємо визначених цілей. Продовжуємо знищувати російський особовий склад і техніку окупантів також на інших напрямках», – повідомив глава держави.

Він подякував за влучність операторам наших дронів. І відзначив десантників та штурмовиків. 

