На Львівщині затримали штаб-сержанта, який оформлював фіктивні документи для відстрочки

В одному з епізодів фігурант запропонував вирішити питання за 16 тисяч доларів.

Фото: ДБР

У Львівській області затримали штаб-сержанта одного з правоохоронних органів спеціального призначення за підозрою у допомозі військовозобов’язаним за винагороду отримати відстрочку від мобілізації.

Про це повідомили у ДБР.

В одному з епізодів фігурант запропонував за 16 тисяч доларів США оформити відстрочку чоловіку, який перебував у розшуку одного з львівських ТЦК та СП.

Слідчі задокументували, що без особистої присутності військовозобов’язаному змінили місце обліку –його поставили на облік в одному з ТЦК та СП Волинської області.

Після цього чоловік подав документи через ЦНАП на Львівщині, а вже наступного дня інформація про відстрочку з’явилася у застосунку “Резерв+”.

Військового затримали одразу після отримання грошей.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших причетних.

