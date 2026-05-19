Окупанти вдарили по кількох обʼєктах газової інфраструктури на Чернігівщині.

Росія третю добу поспіль атакує об’єкти Нафтогазу. Сьогодні під ударом була інфраструктура на Чернігівщині.

Про це повідомили у пресслужбі Нафтогазу.

«Вранці 19 травня ворог завдав ударів одразу по кількох обʼєктах газової інфраструктури на Чернігівщині», – розповіли там.

Внаслідок влучань дронів на території виробничих обʼєктів зафіксували руйнування критично важливого обладнання. Персонал одного з атакованих обʼєктів евакуювали, постраждалих нема.

На місцях працюють усі відповідні служби. Наслідки атаки та масштаби пошкоджень уточнюють.