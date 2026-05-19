Росія третю добу поспіль атакує об’єкти Нафтогазу. Сьогодні під ударом була інфраструктура на Чернігівщині.
Про це повідомили у пресслужбі Нафтогазу.
«Вранці 19 травня ворог завдав ударів одразу по кількох обʼєктах газової інфраструктури на Чернігівщині», – розповіли там.
Внаслідок влучань дронів на території виробничих обʼєктів зафіксували руйнування критично важливого обладнання. Персонал одного з атакованих обʼєктів евакуювали, постраждалих нема.
На місцях працюють усі відповідні служби. Наслідки атаки та масштаби пошкоджень уточнюють.
- Ввечері 18 травня росіяни атакували балістикою об'єкт "Нафтогазу" на Дніпропетровщині. Перед цим вдарили по АЗК "Укрнафта"