Росія вбила двох людей на Херсонщині і поранила 14

Упродовж доби російська армія атакувала 40 населених пунктів Херсонщини. Через російську агресію дві людини загинули, ще 14 – дістали поранення.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Зеленівка, Приозерне, Посад-Покровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Зорівка, Надіївка, Розлив, Велетенське, Широка Балка, Олександрівка, Токарівка, Іванівка, Микільське, Понятівка, Інгулець, Ульянівка, Дар'ївка, Берислав, Новорайськ, Томарине, Біляївка, Раківка, Тягинка, Львове, Високе, Гаврилівка, Зміївка, Золота Балка, Милове, Михайлівка, Монастирське, Новоберислав, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Саблуківка та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили банк, приватні гаражі та автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 3 людини.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.