Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ГоловнаСуспільствоВійна

​Сили оборони ліквідували майже 1 150 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 351 150 осіб.

​Сили оборони ліквідували майже 1 150 окупантів
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби армія РФ втратила 1 140 солдатів, танк, бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 НРК, 262 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і дві одиниці спецтехніки.

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 351 150 (+1 140) осіб 
  • танків – 11 940 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 584 (+1) од.
  • артилерійських систем – 42 340 (+78) од.
  • РСЗВ – 1 792 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 386 (+0) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 426 (+11) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 299 199 (+2 142) од.
  • крилаті ракети – 4 632 (+4) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 97 600 (+262) од.
  • спеціальна техніка – 4 202 (+2) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies