​Сили оборони ліквідували майже 1 150 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.26 орієнтовно склали:

Упродовж доби армія РФ втратила 1 140 солдатів, танк, бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 НРК, 262 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і дві одиниці спецтехніки.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 351 150 осіб.

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєтеся, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies