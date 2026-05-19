​Сили оборони ліквідували майже 1 150 окупантів

Упродовж доби армія РФ втратила 1 140 солдатів, танк, бойову броньовану машину, 78 артилерійських систем, 11 НРК, 262 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і дві одиниці спецтехніки.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 351 150 (+1 140) осіб
- танків – 11 940 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 584 (+1) од.
- артилерійських систем – 42 340 (+78) од.
- РСЗВ – 1 792 (+0) од.
- засоби ППО – 1 386 (+0) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 426 (+11) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 299 199 (+2 142) од.
- крилаті ракети – 4 632 (+4) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 97 600 (+262) од.
- спеціальна техніка – 4 202 (+2) од.
Дані уточнюються.