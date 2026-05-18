Ввечері 18 травня росіяни атакували балістикою об'єкт "Нафтогазу" на Дніпропетровщині.
Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
"Вчора та сьогодні майже безперервно триває дронова атака, а щойно був удар одразу 3-ма балістичними ракетами по активах на Дніпропетровщині", - йдеться в повідомленні.
Є пошкодження та руйнування. Інформації про постраждалих немає.
Минулого тижня під масованим обстрілом балістики перебувала інфраструктура Нафтогазу на Полтавщині.
- У ніч з 4 на 5 травня Росія трьома балістичними ракетами атакувала рятувальників ДСНС і працівників "Нафтогазу", які приступили до ліквідації пожежі після відбою повітряної тривоги. Загинуло четверо газовиків, ще 7 людей перебуває у лікарні.