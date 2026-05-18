Ввечері 18 травня росіяни атакували балістикою об'єкт "Нафтогазу" на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Вчора та сьогодні майже безперервно триває дронова атака, а щойно був удар одразу 3-ма балістичними ракетами по активах на Дніпропетровщині", - йдеться в повідомленні.

Є пошкодження та руйнування. Інформації про постраждалих немає.

Минулого тижня під масованим обстрілом балістики перебувала інфраструктура Нафтогазу на Полтавщині.