У Львові запрацював Центр захисту прав людини. Це сучасний правозахисний простір, який є вже тринадцятим в Україні. Він є безбар’єрним та інклюзивним.
Про це повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець.
Кількість звернень до Офісу Омбудсмана у Львівській області з 2022 року зменшилась на 248% — з 1 789 до 6 592 на рік. Найчастіше за допомогою звертаються військові, ветерани, родини полонених чи зниклих безвісти, а також ВПО, яких в регіоні понад 201 тисяча.
"Ми хочемо, щоб правозахист в Україні асоціювався із людяністю та швидкістю. Саме для цього тут працює мій Представник у Львівській області та його команда — вони готові допомагати та розбиратися з кожним кейсом тут і зараз", - зазначив Лубінець.
Центр захисту прав людини розташований у Львові за адресою вул. Винниченка, 16; графік прийому громадян: щосереди з 09:30 до 12:30 за номерами телефонів : 1678; 044 299 74 08; електронна пошта: [email protected].
