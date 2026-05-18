Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
ГоловнаСуспільствоВійна

Федоров: у прифронтових регіонах захищено понад 1 170 км логістичних маршрутів від FPV-дронів

Темпи будівництва антидронового захисту доріг зросли.

Федоров: у прифронтових регіонах захищено понад 1 170 км логістичних маршрутів від FPV-дронів
Михайло Федоров
Фото: Володимир Зеленський

У прифронтових регіонах України вже облаштовано понад 1 170 кілометрів логістичних маршрутів із захистом від атак FPV-дронів. Темпи будівництва антидронового захисту доріг суттєво зросли порівняно з 2025 роком. 

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, ворог активно застосовує FPV-дрони для ураження транспорту та логістичної інфраструктури поблизу лінії фронту, що змусило Україну масштабувати заходи захисту критичних маршрутів.

"1 170+ км маршрутів уже захищено - удвічі прискорили будівництво антидронового захисту в прифронтових регіонах", — зазначив він.

Міністр наголосив, що Державна спеціальна служба транспорту за завданням Міністерства оборони розширює систему антидронового захисту, щоб забезпечити стабільну логістику, швидке постачання ресурсів та безпечну евакуацію поранених навіть в умовах бойових дій.

"Такі рішення забезпечують стійку логістику, швидке постачання ресурсів і безпечну евакуацію поранених навіть під вогневим впливом ворога", — наголосив Федоров.

За словами міністра, темпи будівництва значно зросли: наразі роботи ведуться зі швидкістю близько 8,5 км на добу, тоді як у 2025 році цей показник становив близько 4 км.

"Лише за лютий - квітень облаштовано 430 км антидронового захисту та відновлено 106 км доріг. Загалом уже захищено понад 1 170 км логістичних маршрутів", — поінформував він.

Окремо Федоров повідомив про роботи з відновлення дорожньої інфраструктури у прифронтових областях.

"Роботи тривають у п’яти областях. Уже відновлено понад 60 км доріг, зокрема завершено три ділянки на Запорізькому та Харківському напрямках", — додав міністр.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies