Федоров: у прифронтових регіонах захищено понад 1 170 км логістичних маршрутів від FPV-дронів

У прифронтових регіонах України вже облаштовано понад 1 170 кілометрів логістичних маршрутів із захистом від атак FPV-дронів. Темпи будівництва антидронового захисту доріг суттєво зросли порівняно з 2025 роком.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, ворог активно застосовує FPV-дрони для ураження транспорту та логістичної інфраструктури поблизу лінії фронту, що змусило Україну масштабувати заходи захисту критичних маршрутів.

"1 170+ км маршрутів уже захищено - удвічі прискорили будівництво антидронового захисту в прифронтових регіонах", — зазначив він.

Міністр наголосив, що Державна спеціальна служба транспорту за завданням Міністерства оборони розширює систему антидронового захисту, щоб забезпечити стабільну логістику, швидке постачання ресурсів та безпечну евакуацію поранених навіть в умовах бойових дій.

"Такі рішення забезпечують стійку логістику, швидке постачання ресурсів і безпечну евакуацію поранених навіть під вогневим впливом ворога", — наголосив Федоров.

За словами міністра, темпи будівництва значно зросли: наразі роботи ведуться зі швидкістю близько 8,5 км на добу, тоді як у 2025 році цей показник становив близько 4 км.

"Лише за лютий - квітень облаштовано 430 км антидронового захисту та відновлено 106 км доріг. Загалом уже захищено понад 1 170 км логістичних маршрутів", — поінформував він.

Окремо Федоров повідомив про роботи з відновлення дорожньої інфраструктури у прифронтових областях.

"Роботи тривають у п’яти областях. Уже відновлено понад 60 км доріг, зокрема завершено три ділянки на Запорізькому та Харківському напрямках", — додав міністр.