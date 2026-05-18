Генштаб: армія РФ намагається просунутися в бік Воронного на Олександрівському напрямку

Від початку доби 18 травня Сили оборони відбили 71 штурм ворога на фронті. Третина зіткнень – на Покровському напрямку, пише Генштаб ЗСУ.

Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали райони населених пунктів: Іскрисківщина, Товтодубове, Рижівка, Рогізне, Кореньок, Сопич, Лужки, Бачівськ, Нововасилівка, Уланове, Нескучне, Бунячине. В Чернігівській області постраждали Хрінівка, Клюси. Також зазнала авіаудару Вільна Слобода на Сумщині.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 26 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався покращити своє положення в районах Приліпки та Графського. Одна з цих атак триває.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві штурмові дії в бік Петропавлівки.

На Лиманському напрямку противник вісім разів атакував в бік Ставків, Зарічного, Дробишевого та Озерного. Одна з цих атак іще триває.

На Слов’янському напрямку окупанти тричі намагалися покращити своє становище в бік Рай-Олександрівки та Калеників.

На Краматорському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 11 атак в бік населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іллінівка, Іванопілля, Кучерів Яр та Вільне.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 25 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Дорожнє, Шевченко, Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке та Філія. Чотири з цих атак іще тривають.

На Олександрівському напрямку ворог намагається просунутися в бік Воронного. Штурмова дія триває.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 атак у бік позицій наших захисників у районах Чарівного, Нового Запоріжжя, Цвіткового, Рівного, Залізничного та Староукраїнки. Одна з цих атак триває.

На Оріхівському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував в бік Антонівки та о. Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

Українські війська виснажують противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.