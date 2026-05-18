Матеріал журналістки LB.ua Тетяни Негоди потрапив у шорт-лист конкурсу "Честь професії 2026"

Матеріал журналістки Lb.ua Тетяни Негоди увійшов до шортлиста професійного конкурсу журналістики "Честь професії" у спеціальній номінації "PROдобро: благодійність та соціальний вплив у медіа" від Асоціації благодійників України.
Її робота "Донатів не вистачає: чому волонтерам усе важче забезпечувати Сили оборони" визнана однією з найкращих у сфері висвітлення теми благодійності та волонтерства.
Організатори конкурсу сьогодні прилюднили короткі списки фіналістів у шести основних номінаціях. Цього року на конкурс подали рекордну кількість робіт – 790 журналістських матеріалів, серед яких обрали найкращі.
Шорт-лист “Найкраще інтерв’ю”
- “Садизм – органічна форма існування росіян – інтерв’ю з Вахтангом Кебуладзе” — Євген Руденко (“Українська правда”)
- “Артур Дронь: “Гемінґвей нічого не знає”” – Олена Пшенична (The Ukrainians Media)
- “Іван Щурко: “Військова некрополістика має бути обов’язковим напрямом у структурі Збройних сил України”” – Дарія Гірна (Reporters)
- “Розмови з росіянами у чат-рулетці, війна, історія та пропаганда РФ | Інтерв’ю з Віталієм Дрібницею” – Іра Сисак (оператор: Павло Холодов, режисерка: Марина Польшина, Радіо Свобода)
- ““Комашка” проти ФСБ” – Анна Кравець (співавторка Анастасія Москвичова, подкаст “Захисниця. Imayeci”, видання “Ґрати”)
Шорт-лист “Найкращий репортаж”
- ““Руку назад не приклеїш. Хто дійсно воює, а не в штабі сидить, точно матиме травми” – репортаж із лікарні Мечникова” – Наталія Мазіна (фотограф Арсен Дзодзаєв, hromadske.ua)
- “Уламок вимкнув третину мозку. Як у селі без пральної машини, води й туалету батько доглядає пораненого сина” – Майя Орел (hromadske.ua)
- “Відпустіть наших дочок”. Тепер у Криму у тероризмі звинуватили кримськотатарських жінок – репортаж “Ґрат” з-під суду” – Лутфіє Зудієва (“Ґрати”)
- ““Щоб не поховали, як невідомого”: повернення тисячі загиблих військових” – Владислава Кобко (співавтор Денис Клименко, Слідство.Інфо)
- “Завалені справами. Помічники суддів працюють за копійки, але без них суд зупиниться” – Любов Величко (texty.org.ua)
Шорт-лист “Найкращий воєнний репортаж”
- “Заїхали в найнебезпечніші райони Херсона” – Вікторія Пінчук (співавтор Богдан Пападін, Ukrainian Witness)
- “Брак води і росіяни на мотоциклах. Як морпіхи обороняють Покровський напрямок” – Надія Суха (монтаж Олег Никитенко, YouTube-канал “Надія Суха”)
- “Піхота, НРК, FPV: як б’ють російську армію під Торецьком» — Ярослав Кречко (співавтор Павло Холодов, Донбас Реалії, Радіо Свобода)
- «Кілзона Донбас. Репортаж про те, чому війна роботів не можлива без людини” – Настя Іванців (співавтор Олександр Магула, Суспільне Новини)
- “Через дрони складно вивозити поранених. Як працює стабпункт 79-ї бригади” – Олексій Нікулін (співавторка Ксюша Савоскіна, hromadske.ua)
Шорт-лист “Найкраща аналітика”
- ““Паук” та інші непокарані” – Алла Садовник (співавтори: Інна Білецька, Олександр Стратонов, Владислав Васильченко, Світлана Коваль, Ольга Татаренко, Суспільне Новини)
- “Зроби мені хіт” – Мар’яна Вербовська-Тузяк (співавтор Назар Тузяк, NGL.media)
- “Люди з картонками відстояли незалежність САП і НАБУ. Лишилося чимало – вирішити їхні внутрішні проблеми і зробити взірцевими. Сім викликів, які треба подолати” – Оксана Коваленко (співавтор Гліб Гусєв, “Бабель”)
- ““Помиральний будинок” або 760 гривень на місяць за догляд. Що держава пропонує паліативним військовим” – Наталія Мазіна (hromadske.ua)
- ““Нас дратують їхні прапори”. Чи справді поляки розлюбили українців і наскільки це все серйозно” – Святослав Хоменко (BBC News Україна)
Шорт-лист “Найкраще розслідування”
- “Державні діти: що сталося з дітьми-сиротами під час евакуації до Туреччини” – Яніна Корнієнко (Слідство.Інфо)
- “Не буде Бога, крім їхнього” – Данило Мокрик (співавтор Костянтин Нечипоренко, документальне розслідування для The Kyiv Independent)
- “Останнє завдання Віки” – Настя Станко (співавтори: Яніна Корнієнко, Анна Бабінець, Ангеліна Карякіна, Слідство.Інфо)
- “Буча Яблунська” – Дмитро Джулай (співавтори: Євген Лубчак (графіка), Владислав Яцків (продюсер), Павло Холодов, Володимир Паутов (оператор), Радіо Свобода)
- ““Доктор Зло”. Лікар, який катував українських військовополонених в одній із найзакритіших колоній у Мордовії” – Ольга Івлєва (співавторка Кіра Толстякова, проєкт “Схеми”, Радіо Свобода)
Шорт-лист “Найкраща публіцистика”
- “Серце цієї землі качає метал і б’ється” – Ія Ківа (Reporters, проєкт “Ландшафти”)
- “Перемога, від якої відмовилися. Як президент Зеленський змінив комунікацію щодо бачення підсумків війни і чим це загрожує” – Леся Шовкун (“Новинарня”)
- “Сім’я воєнного стану” – Віра Курико-Агієнко (Reporters)
- “Мого степу більше немає” – Марічка Паплаускайте (Reporters)
- “У мене вдома живуть окупанти, але не питайте, як мені з цим” – Яна Радченко (ZMINA)
Імена переможців стануть відомі вже за два тижні, а церемонія нагородження відбудеться 4 червня.
- Минулого року матеріал авторки LB.ua Інни Варениці переміг у спецномінації конкурсу "Честь професії 2025".
- У 2024 році авторка LB.ua Іванна Скиба-Якубова стала переможницею у спецномінації конкурсу “Честь професії” за матеріал: "Мовчати, аби потім змогти говорити".
- У 2021 році журналістки LB.ua Анастасія Іванців та Оксана Расулова перемогли в двох номінаціях 12-го конкурсу професійної журналістики "Честь Професії".