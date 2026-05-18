Матеріал журналістки LB.ua Тетяни Негоди потрапив у шорт-лист конкурсу "Честь професії 2026"

Матеріал журналістки Lb.ua Тетяни Негоди увійшов до шортлиста професійного конкурсу журналістики "Честь професії" у спеціальній номінації "PROдобро: благодійність та соціальний вплив у медіа" від Асоціації благодійників України.

Її робота "Донатів не вистачає: чому волонтерам усе важче забезпечувати Сили оборони" визнана однією з найкращих у сфері висвітлення теми благодійності та волонтерства.

Організатори конкурсу сьогодні прилюднили короткі списки фіналістів у шести основних номінаціях. Цього року на конкурс подали рекордну кількість робіт – 790 журналістських матеріалів, серед яких обрали найкращі.

Шорт-лист “Найкраще інтерв’ю”

“Садизм – органічна форма існування росіян – інтерв’ю з Вахтангом Кебуладзе” — Євген Руденко (“Українська правда”)

“Артур Дронь: “Гемінґвей нічого не знає”” – Олена Пшенична (The Ukrainians Media)

“Іван Щурко: “Військова некрополістика має бути обов’язковим напрямом у структурі Збройних сил України”” – Дарія Гірна (Reporters)

“Розмови з росіянами у чат-рулетці, війна, історія та пропаганда РФ | Інтерв’ю з Віталієм Дрібницею” – Іра Сисак (оператор: Павло Холодов, режисерка: Марина Польшина, Радіо Свобода)

““Комашка” проти ФСБ” – Анна Кравець (співавторка Анастасія Москвичова, подкаст “Захисниця. Imayeci”, видання “Ґрати”)

Шорт-лист “Найкращий репортаж”

““Руку назад не приклеїш. Хто дійсно воює, а не в штабі сидить, точно матиме травми” – репортаж із лікарні Мечникова” – Наталія Мазіна (фотограф Арсен Дзодзаєв, hromadske.ua)

“Уламок вимкнув третину мозку. Як у селі без пральної машини, води й туалету батько доглядає пораненого сина” – Майя Орел (hromadske.ua)

“Відпустіть наших дочок”. Тепер у Криму у тероризмі звинуватили кримськотатарських жінок – репортаж “Ґрат” з-під суду” – Лутфіє Зудієва (“Ґрати”)

““Щоб не поховали, як невідомого”: повернення тисячі загиблих військових” – Владислава Кобко (співавтор Денис Клименко, Слідство.Інфо)

“Завалені справами. Помічники суддів працюють за копійки, але без них суд зупиниться” – Любов Величко (texty.org.ua)

Шорт-лист “Найкращий воєнний репортаж”

“Заїхали в найнебезпечніші райони Херсона” – Вікторія Пінчук (співавтор Богдан Пападін, Ukrainian Witness)

“Брак води і росіяни на мотоциклах. Як морпіхи обороняють Покровський напрямок” – Надія Суха (монтаж Олег Никитенко, YouTube-канал “Надія Суха”)

“Піхота, НРК, FPV: як б’ють російську армію під Торецьком» — Ярослав Кречко (співавтор Павло Холодов, Донбас Реалії, Радіо Свобода)

«Кілзона Донбас. Репортаж про те, чому війна роботів не можлива без людини” – Настя Іванців (співавтор Олександр Магула, Суспільне Новини)

“Через дрони складно вивозити поранених. Як працює стабпункт 79-ї бригади” – Олексій Нікулін (співавторка Ксюша Савоскіна, hromadske.ua)

Шорт-лист “Найкраща аналітика”

““Паук” та інші непокарані” – Алла Садовник (співавтори: Інна Білецька, Олександр Стратонов, Владислав Васильченко, Світлана Коваль, Ольга Татаренко, Суспільне Новини)

“Зроби мені хіт” – Мар’яна Вербовська-Тузяк (співавтор Назар Тузяк, NGL.media)

“Люди з картонками відстояли незалежність САП і НАБУ. Лишилося чимало – вирішити їхні внутрішні проблеми і зробити взірцевими. Сім викликів, які треба подолати” – Оксана Коваленко (співавтор Гліб Гусєв, “Бабель”)

““Помиральний будинок” або 760 гривень на місяць за догляд. Що держава пропонує паліативним військовим” – Наталія Мазіна (hromadske.ua)

““Нас дратують їхні прапори”. Чи справді поляки розлюбили українців і наскільки це все серйозно” – Святослав Хоменко (BBC News Україна)

Шорт-лист “Найкраще розслідування”

“Державні діти: що сталося з дітьми-сиротами під час евакуації до Туреччини” – Яніна Корнієнко (Слідство.Інфо)

“Не буде Бога, крім їхнього” – Данило Мокрик (співавтор Костянтин Нечипоренко, документальне розслідування для The Kyiv Independent)

“Останнє завдання Віки” – Настя Станко (співавтори: Яніна Корнієнко, Анна Бабінець, Ангеліна Карякіна, Слідство.Інфо)

“Буча Яблунська” – Дмитро Джулай (співавтори: Євген Лубчак (графіка), Владислав Яцків (продюсер), Павло Холодов, Володимир Паутов (оператор), Радіо Свобода)

““Доктор Зло”. Лікар, який катував українських військовополонених в одній із найзакритіших колоній у Мордовії” – Ольга Івлєва (співавторка Кіра Толстякова, проєкт “Схеми”, Радіо Свобода)

Шорт-лист “Найкраща публіцистика”

“Серце цієї землі качає метал і б’ється” – Ія Ківа (Reporters, проєкт “Ландшафти”)

“Перемога, від якої відмовилися. Як президент Зеленський змінив комунікацію щодо бачення підсумків війни і чим це загрожує” – Леся Шовкун (“Новинарня”)

“Сім’я воєнного стану” – Віра Курико-Агієнко (Reporters)

“Мого степу більше немає” – Марічка Паплаускайте (Reporters)

“У мене вдома живуть окупанти, але не питайте, як мені з цим” – Яна Радченко (ZMINA)

Імена переможців стануть відомі вже за два тижні, а церемонія нагородження відбудеться 4 червня.