У Колумбії вбили журналіста, який розслідував незаконні економічні схеми

З 1977 року у країні вбили 170 журналістів – через їхню роботу.

У північно-західному регіоні Колумбії вчора ввечері знайшли мертвим журналіста у регіоні, де панують партизани, наркоторговці та незаконні золотошукачі, пише DW.

Тіло 25-річного Матео Переса виявили у районі, де діють члени партизанського угруповання “Революційні збройні сили Колумбії” (ФАРК) та наркоторговці, пов'язані з “Кланом Затоки” (Gulf Clan).

Перес зник безвісти у вівторок, коли працював у сільській місцевості гірського департаменту Антіокія – приблизно за п'ять годин їзди на північ від столиці регіону Медельїн.

Президент Густаво Петро звинуватив у вбивстві Переса лідера партизанів Джона Едісона Чалу Торрехано, заявивши, що той прагне контролювати незаконний видобуток золота в регіоні.

Перес керував онлайн-виданням “El Confidente de Yarumal”, де його репортажі зосереджувалися переважно на злочинності, безпеці, політиці та корупції.

Колумбійський фонд свободи преси (FLIP) заявив, що Перес “зіткнувся з правовим тиском” через свої “розслідування незаконних економічних схем, пов’язаних з озброєними суб’єктами”. Комітет захисту журналістів (CPJ) заявив, що журналіста затримали члени FARC на блокпосту 5 травня.

Погрози журналістам у Колумбії

З 2022 року FLIP зафіксував 387 нападів на пресу з боку озброєних груп, найчастіше застосовувалися тактики погроз та викрадення.

З 1977 року в Колумбії вбили 170 журналістів – через їхню роботу. З цих убивств 22 сталися в Антіокії, що робить її одним з найсмертоносніших департаментів країни для журналістів.

У Колумбії почастішали президентські напади на тлі підготовки країни до президентських виборів, запланованих на 31 травня.