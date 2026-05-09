ЗМІ: Ірак відкрив гігантське родовище нафти на тлі енергетичної кризи

Ірак заявив про відкриття одного з найбільших нафтових родовищ за останні роки. Нові поклади виявили у південній провінції Ен-Наджаф. Площа родовища, розташованого поблизу кордону з ОАЕ, перевищує 8700 квадратних кілометрів.

Про це повідомляє Euronews.

За попередніми оцінками, лише одна розвідувальна ділянка містить понад 8,8 мільярда барелів нафти. Під час буріння свердловини Шамс-11 фахівці виявили легку нафту, а стартова продуктивність свердловини склала 3248 барелів на добу.

Основним партнером Іраку у проєкті стала китайська компанія ZhenHua Oil. Її дочірня структура Qurnain Petroleum Limited уже проводить сейсмічні дослідження на території родовища. Сторони також обговорили прискорення видобутку, а інвестори подали план швидкого розвитку проєкту.

Міністр нафти Іраку Хаян Абдул Гані провів переговори з представниками китайської сторони. У Багдаді розраховують отримати перший прибуток від нового родовища у максимально стислі терміни.

Швидкий запуск видобутку має важливе значення для іракської економіки, оскільки війна на Близькому Сході суттєво вдарила по нафтовому експорту країни. Раніше Ірак видобував близько 4,5 мільйона барелів нафти на добу та посідав третє місце за обсягами виробництва серед країн ОПЕК.

Однак ситуація погіршилася через блокування Ормузької протоки. За офіційними даними, у березні експорт іракської нафти впав до 18,6 мільйона барелів, а доходи від продажу нафти склали лише 1,96 мільярда доларів.

Також падіння прибутків досягло 71% порівняно з лютим, у лютому країна заробила 6,81 мільярда доларів.

На тлі проблем із морським експортом Ірак також пришвидшує будівництво стратегічного нафтопроводу до кордону із Сирією.

Очікується, що новий маршрут матиме експортну потужність до 2,5 мільйона барелів на добу та допоможе зменшити залежність країни від морських шляхів.

Наразі Ірак володіє п’ятими за величиною підтвердженими запасами нафти у світі – близько 145 мільярдів барелів, що становить приблизно 9% світових ресурсів.