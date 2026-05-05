Ірак різко знижує ціни на нафту для покупців, готових проходити через Ормуз

Ірак пропонує своїм контрактним покупцям значні знижки на нафту, яка буде завантажена цього місяця, однак танкерам доведеться проходити через Ормузьку протоку, щоб забрати сировину в глибині Перської затоки.

Як зауважує видання Bloomberg, це припадає саме в той час, коли в регіоні загострюються бойові дії.

Країна-член OПЕК пропонує знижки до офіційних цін до 33,40 долара за барель для своєї основної марки нафти Basrah Medium, згідно з повідомленням державної компанії SOMO, з яким ознайомилося агентство. Документ датований 3 травня і містить різні рівні цін залежно від періоду в межах місяця.

Ормузька протока фактично стала непрохідною після початку війни наприкінці лютого, а нове загострення між США та Іраном у понеділок поставило під сумнів чотиритижневе перемир’я. Ірак був серед перших виробників у регіоні, які скоротили видобуток на початку конфлікту, оскільки резервні сховища швидко заповнилися через зупинку експорту з Перської затоки.

За даними відстеження суден, зібраними Bloomberg, у квітні лише два судна завантажили нафту в південному порту Басра (порівняно з 12 у березні) через те, що порожні танкери не могли увійти в Перську затоку через Ормуз. Зазвичай у порту щомісяця завантажуються до 80 танкерів. Ірак продовжує експортувати нафту трубопроводом через Туреччину, але в значно менших обсягах.

У разі прийняття умов SOMO на травень, як зазначено в документі, «форс-мажор не застосовується до цієї пропозиції, оскільки вона зроблена в уже відомих усім сторонам виняткових умовах».

Нафта Basrah Medium із завантаженням 1–10 травня пропонується зі знижкою 33,40 долара за барель, яка зменшується до 26 доларів у решту місяця, тоді як Basrah Heavy продається приблизно на 30 доларів дешевше за офіційні ціни.

Окремо минулого тижня SOMO запропонувала нафту Qaiyarah crude через спотовий тендер, однак ці обсяги також потрібно було завантажувати в глибині Перської затоки, повідомили трейдери.