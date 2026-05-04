Ціни на нафту стабілізувалися і становлять понад $100 за барель

Ціни на нафту стабілізувалися. Вартість бареля нафти марки Марка Brent майже не змінилася і залишалася трохи вище 108 доларів, а West Texas Intermediate торгувалася на рівні близько 102 доларів.
За словами Трампа, з понеділка план США мав дозволити суднам, які застрягли через війну з Іран, пройти через протоку.Цього року ціни на нафту різко зросли, минулого тижня досягнувши найвищого рівня з 2022 року, оскільки конфлікт у Ірані дестабілізував ринки, загрожуючи уповільненням економічного зростання та зростанням інфляції.
Підняття цін підтримується подвійною блокадою протоки: Іран перешкоджає виходу суден із Перської затоки, а США блокують судна, що прямують до іранських портів або з них.
За даними UK Maritime Trade Operations, у неділю танкер зазнав удару снарядами приблизно за 78 морських миль на північ від Фуджейра в ОАЕ. Судно не було ідентифіковане, але екіпаж, як повідомляється, не постраждав.
- Центральне командування США оголосило про нову ініціативу в Ормузькій протоці – Project Freedom. З 4 травня вона діятиме для забезпечення свободи навігації комерційних суден в протоці.
- Президент Дональд Трамп пояснив, що проєкт спрямований на супровід кораблів під час їхнього проходження протокою. Йдеться про судна країн, що не задіяні в війні з Іраном.