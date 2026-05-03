Трамп заявив, що розглядає нову іранську пропозицію щодо завершення війни

Потім заявив, що ця пропозиція "не може бути прийнятною". 

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає нову іранську пропозицію щодо припинення війни, але водночас висловив сумнів, що вона приведе до угоди.

Про це пише АР. 

«Я повідомлю вам про це пізніше», – сказав він перед посадкою на борт Air Force One, додавши, що «вони зараз нададуть мені точне формулювання».

Невдовзі після спілкування з журналістами Трамп написав у соцмережах про нову пропозицію, заявивши, що «не може уявити, щоб вона була прийнятною, оскільки вони ще не заплатили достатньо високу ціну за те, що робили з людством і світом протягом останніх 47 років».

Два напівофіційні іранські агентства, Tasnim News Agency та Fars News Agency, які вважаються близькими до Корпусу вартових ісламської революції, повідомили, що Іран через Пакистан передав США 14-пунктову пропозицію у відповідь на американський дев’ятипунктовий план. Державні ЗМІ Ірану про нову пропозицію не повідомляли. Пакистан раніше вже приймав переговори між Іраном і США.

Цього тижня Трамп відхилив попередню іранську пропозицію

Президент США також запропонував новий план відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, через яку зазвичай проходить приблизно п’ята частина світової торгівлі нафтою та природним газом.

  • Адміністрація Трампа стверджує, що війна проти Ірану завершена, аби уникнути обов'язкового погодження Конгресом бойових дій тривалістю понад 60 діб. При цьому не виключено, що Вашингтон оголосить операцію проти Ірану, але вже під новою назвою.
