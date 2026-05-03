Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
ГоловнаСвіт

Туск: перемир'я для проведення параду на 9 травня у Москві – абсурд

Прем'єр Польщі заявив, що не переконуватиме президента Зеленського погоджуватися на одноденне перемир'я.

Туск: перемир'я для проведення параду на 9 травня у Москві – абсурд
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував прохання Росії щодо одноденного перемир’я 9 травня. 

Відповідну заяву він зробив у Варшаві перед вильотом на саміт Європейської політичної спільноти, повідомляє Укрінформ.

За словами Туска, сигнал із Москви свідчить, що перемир’я пропонується лише на один день — для проведення параду в російській столиці.

"Це абсурд. Я жодним чином не буду переконувати Президента Зеленського погоджуватися на такого типу пропозиції", — наголосив польський прем’єр.

Він підкреслив, що Польща могла б підтримати припинення вогню лише у випадку, якщо воно стане кроком до реальних мирних переговорів, а не тимчасовою паузою на кілька десятків годин.

Водночас Дональд Туск зазначив, що між Польщею та Україною залишається багато тем для співпраці. Зокрема, він нагадав про майбутню конференцію у Гданську, присвячену відбудові України.

Прем’єр підкреслив важливість не лише відновлення української інфраструктури, а й посилення безпеки Польщі через розвиток військової співпраці з Україною.

29 квітня російський диктатор Володимир Путін провів розмову з президентом США Дональдом Трампом. Під час розмови Путін запропонував перемир’я на один день, 9 травня.  

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies