Прем'єр Польщі заявив, що не переконуватиме президента Зеленського погоджуватися на одноденне перемир'я.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував прохання Росії щодо одноденного перемир’я 9 травня.

Відповідну заяву він зробив у Варшаві перед вильотом на саміт Європейської політичної спільноти, повідомляє Укрінформ.

За словами Туска, сигнал із Москви свідчить, що перемир’я пропонується лише на один день — для проведення параду в російській столиці.

"Це абсурд. Я жодним чином не буду переконувати Президента Зеленського погоджуватися на такого типу пропозиції", — наголосив польський прем’єр.

Він підкреслив, що Польща могла б підтримати припинення вогню лише у випадку, якщо воно стане кроком до реальних мирних переговорів, а не тимчасовою паузою на кілька десятків годин.

Водночас Дональд Туск зазначив, що між Польщею та Україною залишається багато тем для співпраці. Зокрема, він нагадав про майбутню конференцію у Гданську, присвячену відбудові України.

Прем’єр підкреслив важливість не лише відновлення української інфраструктури, а й посилення безпеки Польщі через розвиток військової співпраці з Україною.

29 квітня російський диктатор Володимир Путін провів розмову з президентом США Дональдом Трампом. Під час розмови Путін запропонував перемир’я на один день, 9 травня.