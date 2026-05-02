Наргес Мохаммаді у січні 2005 року

Іранську правозахисницю Наргес Мохаммаді, лауреатка Нобелівської премії миру 2023 року, госпіталізували, повідомляє DW.

Її здоров'я раптово погіршилося у в'язниці, повідомили у п'ятницю її адвокат та родина.

Вони зазначили, що 54-річна Мохаммаді перенесла серцевий напад наприкінці березня і відтоді перебуває у поганому стані, оскільки медична допомога у в'язниці не відповідає її потребам.

Мохаммаді отримала Нобелівську премію за свою діяльність, спрямовану на просування прав жінок та протидію смертній карі. Водночас активістку через це неодноразово ув’язнювали.

Наразі їй загрожує новий термін перебування за гратами – 7,5 років.

Фонд Наргес Мохаммаді, яким керує її родина, повідомив, що жінку госпіталізували “після катастрофічного погіршення стану здоров'я, включно з двома епізодами повної втрати свідомості та важкою серцевої кризи”.

Її доставили у лікарню після того, як тюремні медики визначили, що вони не можуть контролювати її стан.

Мохаммаді раніше перенесла три ангіопластики – процедури, що використовуються для розширення звужених або закупорених артерій чи вен.