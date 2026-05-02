24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Ірані госпіталізували ув'язнену лауреатку Нобелівської премії Наргес Мохаммаді

54-річна Мохаммаді перенесла серцевий напад наприкінці березня і відтоді перебуває у поганому стані.

Наргес Мохаммаді у січні 2005 року
Фото: EPA/UPG

Іранську правозахисницю Наргес Мохаммаді, лауреатка Нобелівської премії миру 2023 року, госпіталізували, повідомляє DW.

Її здоров'я раптово погіршилося у в'язниці, повідомили у п'ятницю її адвокат та родина.

Вони зазначили, що 54-річна Мохаммаді перенесла серцевий напад наприкінці березня і відтоді перебуває у поганому стані, оскільки медична допомога у в'язниці не відповідає її потребам.

Мохаммаді отримала Нобелівську премію за свою діяльність, спрямовану на просування прав жінок та протидію смертній карі. Водночас активістку через це неодноразово ув’язнювали.

Наразі їй загрожує новий термін перебування за гратами – 7,5 років.

Фонд Наргес Мохаммаді, яким керує її родина, повідомив, що жінку госпіталізували “після катастрофічного погіршення стану здоров'я, включно з двома епізодами повної втрати свідомості та важкою серцевої кризи”.

Її доставили у лікарню після того, як тюремні медики визначили, що вони не можуть контролювати її стан.

Мохаммаді раніше перенесла три ангіопластики – процедури, що використовуються для розширення звужених або закупорених артерій чи вен.

