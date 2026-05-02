Японія знову купує російську нафту через кризу на Близькому Сході

Нафтопереробник стверджує, що не порушив жодних санкцій.

Фото: EPA/UPG

Четверта за обсягами переробки нафтова компанія Японії Taiyo Oil повідомила про закупівлю російської нафти з проєкту Сахалін-2 через ситуацію, що склалася на енергетичних ринках через блокування Ормузької протоки.

Як пише Nikkei Asia, закупівлю російської сировини ініціювало Агентство з природних ресурсів та енергетики Японії. У Країні сонця, що сходить, наголосили на відсутності порушень будь-яких санкційних режимів.

Транспортування нафти з країни-агресора теж нібито не підпадає під обмеження. Хоча паливо прибуде до Японії танкером Voyager, який здійснює перевезення під прапором Оману - а це судно раніше фігурувало в американських санкційних списках. 

Taiyo має досвід роботи з російською нафтою до початку повномасштабної війни Росії та України. Після вторгнення 95% поставок компанія здійснювала з Перської затоки. Але через війну США та Ірану довелося шукати альтернативні джерела. 

