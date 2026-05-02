Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
ГоловнаСвіт

Пентагон виводить з Німеччини 5 тисяч солдатів через сварку Трампа з Мерцом

Скорочення контингенту в Європі вимагатиме чимало часу.

Пентагон виводить з Німеччини 5 тисяч солдатів через сварку Трампа з Мерцом
Американські військові
Фото: EPA/UPG

Американське міністерство війни оголосило про відкликання 5 тисяч військовослужбовців, які входили до постійного контингенту США в Німеччині.

Як пише The Guardian, це реалізація погроз Дональда Трампа щодо зменшення військової присутності Сполучених Штатів в Європі. Республіканець таким чином покарав уряд канцлера Фрідріха Мерца за критику війни проти Ірану та відмову надавати допомогу в проведенні цієї операції.

Трамп звинувачував Мерца у підтримці ідеї набуття Іраном ядерної зброї, хоча канцлер лише заявив, що представники ісламської республіки "принижують" американський народ своїм способом ведення переговорів без жодного реального прогресу.

У Пентагоні риторику Берліна розкритикували як таку, що не допомагає досягненню миру і не відповідає статусу США у світі. Урядовці додали, що виведення 5 тисяч солдатів з Німеччини займе від 6 до 12 місяців. Загалом у ФРН перебувають 35 тисяч американських службовців.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies