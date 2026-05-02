FT: США попереджають Європу про затримки з постачанням зброї через виснаження її запасів у Ірані

Затримки вплинуть на боєприпаси для ракет Himars, Nasams та інших ракетних систем.

Вашингтон попередив європейських союзників, зокрема Велику Британію, Польщу, Литву та Естонію, про тривалі затримки у постачанні американської зброї.

Про це повідомляє Financial Times, зазначаючи, що країна намагається поповнити запаси, виснажені війною в Ірані.

За словами дев'яти джерел, Пентагон попередив країни про серйозні затримки ракетних систем. Двоє людей також сказали, що велися переговори про відтермінування поставок до Азії.

Затримки частково зумовлені гострими побоюваннями щодо рівня запасів у США, враховуючи великий обсяг зброї, використаної протягом останніх двох місяців в Ірані. Американські військові вже були змушені переміщувати зброю з інших регіонів, включно з Індо-Тихоокеанським, щоб компенсувати дефіцит.

Але війна в Ірані також поглибила занепокоєння щодо того, чи мають США достатні запаси зброї, щоб стримати Пекін або перемогти Китай у будь-якому майбутньому конфлікті через Тайвань.

“Окрім того, що ці затримки викликають тривогу у всій Європі, вони є поганою новиною для України на тлі сумнівів у підтримці США країни після чотирьох років війни з моменту повномасштабного вторгнення Росії”, – йдеться у матеріалі FT.

Затримки вплинуть на боєприпаси для ракет Himars, Nasams та інших ракетних систем. Himars, які використовуються в Україні, – це високомобільні ракетні системи виробництва Lockheed Martin. Nasams – це ракетні системи середньої дальності класу “земля-повітря”, спільного виробництва Raytheon та норвезької Kongsberg.

Пентагон заявив, що “ретельно оцінює нові запити на обладнання від партнерів, а також актуальні випадки передачі озброєння, щоб забезпечити відповідність оперативним потребам”.