24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
ГоловнаСвіт

ЗМІ: Чехія дозволила Фіцо пролетіти країною під час його візиту до Росії

Братислава подала стандартний запит на дозвіл на проліт і його видали без затримки.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та очільник чеського уряду Андрей Бабіш
Фото: EPA/UPG

Чехія дозволила прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо використовувати повітряний простір країни для польоту до Москви 9 травня у так званий “День перемоги”.

Про це інформує чеське видання Novinky.

Медіа зазначає, що про це повідомив речник чеського МЗС Адам Чьорґьо, коментуючи інформацію у російській газеті про заборону прольоту літака Фіцо над Чехією.

За його словами, Братислава подала стандартний запит на дозвіл на проліт і його видали без затримки.

“Твердження про “заборону” є неправдивими”, – додав він.

  • Раніше стало відомо, що Фіцо скасував раніше заплановану участь у параді в Москві 9 травня в так званий "День перемоги", але у Росію полетить всерівно – аби покласти квіти до пам'ятника Невідомому солдату.
  • Пролетіти Фіцо над своїми територіями для візиту до Москви не дозволили раніше Естонія, Латвія, Литва та Польща.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies