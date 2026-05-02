ЗМІ: Чехія дозволила Фіцо пролетіти країною під час його візиту до Росії

Чехія дозволила прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо використовувати повітряний простір країни для польоту до Москви 9 травня у так званий “День перемоги”.

Про це інформує чеське видання Novinky.

Медіа зазначає, що про це повідомив речник чеського МЗС Адам Чьорґьо, коментуючи інформацію у російській газеті про заборону прольоту літака Фіцо над Чехією.

За його словами, Братислава подала стандартний запит на дозвіл на проліт і його видали без затримки.

“Твердження про “заборону” є неправдивими”, – додав він.