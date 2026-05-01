Сили безпілотних систем ЗСУ уразили чотири російські літаки на аеродромі "Шагол" в Челябінській області РФ.

Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді у Facebook та оприлюднив відповідне відео.

За його словами, операція була проведена 25 квітня 2026 року підрозділом 1-го окремого центру Сил безпілотних систем. У результаті супутникової дорозвідки Генерального штабу підтверджено влучання щонайменше трьох засобів ураження.

Під удар потрапили два винищувачі Су-57, один винищувач-бомбардувальник Су-34, а також ще один літак невстановленої модифікації.

"Вполювання багатоцільових винищувачів-бомбардувальників Су-34 та винищувачів п'ятого покоління Су-57 має критичне значення для зменшення ударного потенціалу противника. Су-34, як основна ударна платформа, здатна нести широкий спектр керованих бомб та ракет, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі, військових об'єктах та цивільних цілях з відстані до 1000 км", – зазначає командувач СБС.

За оцінками, вартість одного літака Су-34 становить 35–50 млн доларів, а Су-57 — близько 100–120 млн доларів.

Також повідомляється, що на супутникових знімках зафіксовано знищення машини технічного обслуговування авіації, яка перебувала між літаками. Після ураження пошкоджені літаки були переміщені в закриті зони аеродрому.