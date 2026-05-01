​Вісьмох зрадників засудили до 15 років за війну проти України

Їх взяли у полон торік під час боїв на Краматорському, Покровському, Сіверському та Лиманському напрямках.

Вісім бойовиків, які воювали проти України у складі російських військ на східному фронті, отримали по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомила Служба безпеки.

Українські бійці захопили зловмисників у полон під час боїв на Краматорському, Покровському, Сіверському та Лиманському напрямках у 2025 році.

Серед засуджених — двоє жителів окупованого міста Ровеньки на Луганщині, які добровільно приєдналися до бойовиків ще на початку повномасштабного вторгнення. Спочатку вони будували укріплення і розвантажували боєприпаси під Лисичанськом і Попасною, а згодом брали участь у штурмах українських позицій. Ще двоє жителів Донеччини воювали у складі 51-ї армії РФ та потрапили у полон під час «м’ясних» штурмів неподалік Русиного Яру.

Також суд виніс вирок трьом жителям Криму, які воювали у складі загону «Шторм» та інших підрозділів росіян під Сіверськом і Костянтинівкою.

Ще одним засудженим виявився житель Дніпропетровщини. Перебуваючи у в’язниці в російському місті Твер, він підписав контракт із армією РФ і брав участь у боях на Луганщині та Лиманському напрямку, де і потрапив до рук ЗСУ.

Суд визнав усіх вісьмох винними за статтями про державну зраду та добровільну участь у збройних формуваннях держави-агресора.