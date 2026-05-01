На Черкащині унаслідок російського обстрілу пошкоджені школа та садочок

Росіяни атакували Черкаську область ударними безпілотниками. Унаслідок падіння уламків пошкоджено садочок, школу, приватні будинки і ЛЕП.

Про це повідомляє очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"За час останніх тривог силами та засобами ППО знешкоджено 19 російських БпЛА. У більшості випадків минулось без наслідків", – ідеться у повідомленні.

За уточненими даними, в Золотоніському районі уламками та вибуховою хвилею пошкоджено садочок і школу, а також сім приватних будинків і лінію електропередач. .

Обстеження території триває.