На Дніпропетровщині через російські обстріли поранено чотирьох цивільних

Упродовж дня 1 травня російська армія майже 50 разів атакувала два райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Четверо людей поранені.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ворожим ударом були райцентр, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська й Покровська громади. Пошкоджені медзаклад, магазини, багатоквартирні, приватні будинки та автомобілі.

Двоє жінок 43 та 50 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. 50-річний чоловік та 54-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.

Били росіяни й по Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі. Там понівечена господарча споруда.