Свириденко: Росія атакувала українську енергетику, критичну інфраструктуру та житлові будинки

Пошкоджена інфраструктура Тернопільщини, у Херсоні та Вінниччині.

Упродовж 1 травня російські війська спрямували понад 400 дронів на енергетичні об’єкти, критичну інфраструктуру та житлові будинки українських міст.

Про це у повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Росіяни продовжують тероризувати наших людей і наші міста. Сьогодні за пів доби понад 400 дронами атакували нашу енергетику, критичну інфраструктуру та житлові будинки", – ідеться в повідомленні.

У Тернополі наразі відомо про щонайменше 10 поранених — одна людина у важкому стані. Їм оперативно надається допомога. Пошкоджені цивільні обʼєкти також у Херсоні та на Вінниччині.