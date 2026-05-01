50 дронів спрямувала Росія на Тернопіль. Є влучання, 10 людей поранені (оновлено)

Унаслідок російських атак частина Тернополя залишилася без електроенергії. Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

Світла не мають частина мікрорайонів Канада, Центр, Новий світ та мікрорайон Старий парк, а також частина масиву Сонячний.

Тернопільський сайт 0352 повідомив, що на час атаки зупинили рух громадського транспорту. За уточненою інформацією мера міста Сергія Надала, над Тернополем зафіксували близько 50 дронів.

"Близько 20 з них вибухнуло. Є влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти міста. На місцях працюють відповідні служби. Станом на цю хвилину відомо про 10 поранених. Серед них є люди у важкому стані. Усім постраждалим надається медична допомога", – повідомив він.

Уламки дронів можуть нести небезпеку – містян закликали не наближатися.