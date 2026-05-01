Двоє російських військових отримали підозру у розстрілі жінки під час окупації Бучі

Підозру повідомили двом військовим Росії у розстрілі жінки під час окупації Бучі, ще одного судитимуть за жорстоке поводження з цивільними.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані – військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії ПДФ РФ.

У березні 2022 року вони патрулювали територію між багатоповерхівками по вул. Склозаводській у Бучі, де в укриттях від обстрілів та російських військових перебували місцеві жителі.

Побачивши жінку в цивільному одязі, яка пересувалася між будинками, окупанти відкрили по ній вогонь з автоматичної зброї. Рятуючись, жінка забігла до прибудови будинку, однак одна з куль пробила двері та смертельно її поранила. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Дії підозрюваних кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством цивільної особи.Один із підозрюваних уже є обвинуваченим в іншому кримінальному провадженні щодо вбивства цивільного під час окупації Київщини. Обвинувальний акт у цій справі вже передано до суду.

Крім того, до суду скеровано обвинувальний акт щодо старшого інструктора Росгвардії з загону спецпризначення “Кузбасс”. За даними слідства, під час окупації Бучі він погрожував мирним мешканцям зброєю, проводив незаконні обшуки у будинках та допитував цивільних.