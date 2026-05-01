Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Двоє російських військових отримали підозру у розстрілі жінки під час окупації Бучі

Підозрювані – військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії ПДФ РФ. 

Підозру повідомили двом військовим Росії у розстрілі жінки під час окупації Бучі, ще одного судитимуть за жорстоке поводження з цивільними.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, підозрювані – військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії ПДФ РФ. 

У березні 2022 року вони патрулювали територію між багатоповерхівками по вул. Склозаводській у Бучі, де в укриттях від обстрілів та російських військових перебували місцеві жителі.

Побачивши жінку в цивільному одязі, яка пересувалася між будинками, окупанти відкрили по ній вогонь з автоматичної зброї. Рятуючись, жінка забігла до прибудови будинку, однак одна з куль пробила двері та смертельно її поранила. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Дії підозрюваних кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством цивільної особи.Один із підозрюваних уже є обвинуваченим в іншому кримінальному провадженні щодо вбивства цивільного під час окупації Київщини. Обвинувальний акт у цій справі вже передано до суду.

Крім того, до суду скеровано обвинувальний акт щодо старшого інструктора Росгвардії з загону спецпризначення “Кузбасс”. За даними слідства, під час окупації Бучі він погрожував мирним мешканцям зброєю, проводив незаконні обшуки у будинках та допитував цивільних.

Читайте також
