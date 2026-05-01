Військовозобов’язаним пропонували уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

Служба безпеки, ДБР та Національна поліція заблокували 8 нових схем ухилення від мобілізації і затримали організаторів оборудок у різних регіонах України.

За суми до 25 тисяч доларів США ділки пропонували військовозобов’язаним уникнути призову через підроблені документи або допомагали втекти за кордон поза пунктами пропуску.

Так, у Київській та Рівненській областях викрито двох ділків, які безпідставно оформлювали ухилянтів на стаціонарне лікування з подальшим отриманням довідок про наявність тяжких захворювань, зокрема 2 та 3 груп інвалідності.

Для реалізації оборудки її організатори залучили знайомого посередника та сімох лікарів різного профілю із західного регіону України.

У Бучанському районі затримано водія комерційного банку, який організував “трансфер” військовозобов’язаних за межі України.

Зловмисник під виглядом робочих відряджень підвозив клієнтів до західного кордону та підказував маршрути його перетину лісовими стежками.

На Полтавщині підозру отримала місцева адвокатка, яка використовуючи особисті зв’язки, безпідставно “списувала” ухилянтів з військового обліку за станом здоров’я.

Також у регіоні затримано місцевого мешканця, який пропонував військовозобов’язаним працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури з подальшим “бронюванням”.

У Львівській області викрито керівницю медслужби військової частини, яка підробляла висновки військово-лікарської комісії про непридатність до служби через “тяжкі діагнози”.

За матеріалами провадження, разом з нею підозру отримали ще дев’ять ухилянтів, які скористалися “послугами” посадовиці.

У Запоріжжі викрито контрактника та його спільника, які на службовому авто організували нелегальний “трафік” ухилянтів до південно-західного кордону України поза пунктами пропуску.

У Закарпатській області “на гарячому” затримано двох прикордонників, які за хабарі пропустили на блокпостах два авто з ухилянтами.

На Харківщині викрито колишнього керівника місцевого реабілітаційного центру для наркозалежних, який пропонував потенційним призовникам втечу до ЄС через кордон з республікою Білорусь.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинений за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 3 ст. 358 (підроблення офіційного документа, який видається установою та надає права і звільняє від обов’язку з метою використання його іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди);

чч. 2, 3 ст. 369-2 (зловживання впливом);

ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 (закінчений замах на пособництво у дезертирстві в умовах воєнного стану);

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 (пособництво в ухиленні військовослужбовцем від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.