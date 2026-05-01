Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Bloomberg: середній рівень завантаження російських НПЗ через обстріли впав до найнижчого рівня за останні 16 років

Наразі цей показник складає 4,69 млн барелів на добу.

Bloomberg: середній рівень завантаження російських НПЗ через обстріли впав до найнижчого рівня за останні 16 років
Пожежа у Туапсе після атаки дронів, квітень 2026
Фото: exilenova_plus

У квітні Україна здійснила найбільшу з грудня кількість атак на російську нафтову інфраструктуру, що призвело до падіння обсягів переробки нафти в РФ до багаторічного мінімуму, пише Bloomberg

За даними видання, у квітні було щонайменше 21 удар по російських НПЗ, морських об’єктах, зокрема експортних терміналах, а також нафтопровідній інфраструктурі. Дані агентство зібрало на основі публічних заяв обох сторін.

Україна посилила атаки на російську інфраструктуру, намагаючись скоротити доходи Москви від зростання світових цін на нафту на тлі війни між Іраном та Ізраїлем. Тим часом Росія продовжує обстріли цивільної інфраструктури України сотнями дронів і ракет, а мирні переговори фактично зайшли в глухий кут через зміщення уваги Вашингтона на Близький Схід.

За підрахунками Bloomberg, у квітні було щонайменше дев’ять ударів по російській нафтопереробній галузі — це найвищий показник із початку року. У результаті середній рівень завантаження російських НПЗ впав до 4,69 млн барелів на добу — найнижчого рівня з грудня 2009 року, за оцінками аналітичної компанії OilX.

Зниження обсягів переробки посилює тиск як на внутрішній ринок РФ, де зростає сезонний попит, так і на світовий ринок нафтопродуктів, оскільки Росія є одним із ключових експортерів дизеля. Також це обмежує можливості РФ збільшувати видобуток нафти, який уже кілька місяців залишається нижчим за квоти OPEC+.

За даними Bloomberg, цього місяця Україна повернулася до тактики кінця 2025 року — повторних ударів по окремих російських НПЗ. Такий підхід завдає більшої шкоди та ускладнює швидкий ремонт об’єктів.

