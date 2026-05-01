Нічна повітряна атака , 138 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли.

На Львівщині зіткнулись автокран та поїзд. Є загиблий та двоє поранених.

"Унаслідок зіткнення локомотив зійшов з рейок, машиніст локомотива загинув на місці події, травмовано водія автомобіля та помічника машиніста. Затримка у русі потяга 1 год. 30 хв", - повідомили в Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Інцидент стався сьогодні, 1 травня, близько 06:20 год. на залізничному переїзді поблизу с. Любинці, в Стрийському районі. Відбулося зіткнення автокрана та локомотива поїзда №26 "Київ- Ужгород".

Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський заявив, що водій автокрана виїхав на залізничний переїзд попри працюючу сигналізацію. "Наслідки — трагедія. Наш машиніст загинув. В поїзді були лікарі, намагались врятувати, але, на жаль, без шансів. Помічник машиніста та сам водій — у лікарні. Поїзд оперативно відтягуємо, щоб продовжив рух…. Серед пасажирів та поїзної бригади, на щастя, обійшлось без травмованих", — повідомив Олександр Перцовський.

За словами Перцовського, загиблий машиніст був ветераном. Чоловік повернувся з фронту та працював на залізниці.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 138 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 26 штурмових дій.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів у районах Добропілля, Староукраїнки, Варварівки, Залізничного, Зеленого, Цвіткового, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського та Чарівного.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1420 солдатів РФ, 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 100 артилерійських систем. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 331 710 солдатів.

Уночі росіяни вчергове обстріляли Одесу ударними безпілотниками. На місто заходили понад десяток БПЛА.

У пресслужбі ДСНС вранці повідомили, що постраждав 16-поверховий будинок. Там зруйновано квартиру та спалахнув дах. В іншій висотці вогонь охопив 12-й поверх. 2 людей отримали поранення, 25 людям, зокрема двом дітям, знадобилася психологічна допомога.

В області через дії росіян пошкоджено об'єкти портової інфраструктури.

У ніч на 1 травня Росія атакувала 210 ударними БпЛА типу Shahed, зокрема реактивними, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Била з напрямків Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ і окупованих Криму й Донецька. Близько 140 дронів були “шахедами”.

“За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 190 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни”, – розповіли в Повітряних силах.

Є влучання 20 дронів на 14 локаціях і падіння уламків на 10.

Наразі велика група ворожих дронів рухається по межі Київщини та Черкащини в західному напрямку.

Станом на ранок 1 травня в Україні зросло споживання електроенергії. Причина – хмарна погода у більшості регіонів України, повідомили в "Укренерго".

Росіяни знову масовано атакували цивільну енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок дронових ударів та обстрілів у прифронтових регіонах – на ранок є знеструмлені споживачі у Миколаївській, Донецькій, Сумській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи вже тривають там, де дозволяє безпекова ситуація.

Енергетики наголошують на ощадливому енергоспоживанні. "Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 22:00", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Інформацію про актуальну ситуацію можна знайти на офіційних сторінках обленерго.

Україна отримала від ЄС 185 вимог, зокрема вона має ухвалити близько 300 законів.

Загалом Україна отримала від Євросоюзу 145 вимог. Переважно вони стосуються приведення українського законодавства у відповідність до вимог ЄС. Але це також питання застосування законів та роботи інституцій, повідомив під час години запитань до уряду в Верховній Раді віцепрем’єр-міністр з питань євроантлантичної інтеграції Тарас Качка.

Президент США Дональд Трамп та його оточення стверджують, що дотрималися вимог закону 1973 року, що зобов'язує головнокомандувача погоджувати з Конгресом будь-які бойові дії американських військ, які тривають більше 60 днів.

Як пише Associated Press, для уникнення звинувачень у порушенні цієї норми адміністрація глави держави вперше змушена була говорити, що війна проти Ірану вже завершена. Першим цю думку озвучив міністр оборони Піт Геґсет, який на слуханнях у Палаті представників сказав, що фактично конфлікт закінчився після оголошення перемир'я 7 квітня.

Демократи не згодні з такими формулюваннями і вимагають від Білого дому дотриматися процедури і офіційно надати Конгресу запит на використання війська. Трампа закликають до чіткого визначення досяжних цілей війни і презентації стратегії щодо її успішного завершення.

Водночас республіканці говорять, що в разі потреби президент може розпочати бойові дії проти Тегерана знову, але вже під іншою назвою, аніж операція "Епічна лють" - і це нібито зможе "обнулити" дозволений термін.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!