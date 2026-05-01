​Вчора Сили оборони ліквідували понад 1400 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.26 орієнтовно склали:

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1420 солдатів РФ, 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 100 артилерійських систем, по одному РСЗВ та ППО.

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 331 710 солдатів.

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies