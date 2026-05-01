Суспільство / Війна

​Вчора Сили оборони ліквідували понад 1400 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 331 710 солдатів. 

Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1420 солдатів РФ, 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 100 артилерійських систем, по одному РСЗВ та ППО.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 331 710 (+1 420) осіб 
  • танків – 11 903 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 496 (+3) од.
  • артилерійських систем – 41 044 (+100) од.
  • РСЗВ – 1 757 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 357 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 352 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 265 284 (+1924) од.
  • крилаті ракети – 4 579 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 93 009 (+403) од.
  • спеціальна техніка – 4 150 (+2) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

