​Вчора Сили оборони ліквідували понад 1400 окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1420 солдатів РФ, 2 танки, 3 бойові броньовані машини, 100 артилерійських систем, по одному РСЗВ та ППО.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 331 710 (+1 420) осіб
- танків – 11 903 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 496 (+3) од.
- артилерійських систем – 41 044 (+100) од.
- РСЗВ – 1 757 (+1) од.
- засоби ППО – 1 357 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 352 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 265 284 (+1924) од.
- крилаті ракети – 4 579 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 93 009 (+403) од.
- спеціальна техніка – 4 150 (+2) од.
Дані уточнюються.